Почва относится к живой или не живой природе
Обществознание
Почва относится к живой или не живой природе
Ответ(ы):
Гость:
Не живая природа .........
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