Подготовь рассказ о добром человеке которого ты встретил в жизни

Обществознание
Подготовь рассказ о добром человеке которого ты встретил в жизни
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабушка, напиши про неё! Она то уж точно очень добрый человек)
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