Подготовьте сообщение о Шаляпине. Не делайте пжлст слишком длинно Заранее спас??бо

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Родился Федор 13 февраля 1873 года в Казани в крестьянской семье. Уже в детстве в биографии Федора Шаляпина проявился вокальный талант. Получив начальное образование, вошел в состав труппы Серебрякова. Первый сольный дебют в биографии Шаляпина состоялся в марте 1890 года. Тогда он пел в опере «Евгений Онегин». В труппе Серебрякова Шаляпин вначале был статистом, позже стал хористом. Затем Федор перешел в труппу Семенова-Самарского в Уфе. В 17 лет он впервые солировал в опере. Затем перешел в труппу Дергача, а вскоре начал брать уроки пения у Усатова в Тифлисе. Также Шаляпин побывал в составе трупп Лентовского, Зазулина. В 1894 году в биографии Ф. Шаляпина состоялся переезд в Санкт-Петербург, а уже в следующем году он выступал в Мариинском театре. Талант Шаляпина был замечен, а позднее его пригласили в труппу Мамонтова в оперном театре Москвы. С 1896 по 1899 год Шаляпин значительно развил свое мастерство, выступил в нескольких совершенно разноплановых ролях. В 1899 году Шаляпин стал выступать в Большом театре. Гастролировал и везде встречал положительную оценку своему творчеству. Первую роль в кино сыграл в 1915 году (фильм «Царь Иван Васильевич Грозный»). В 1918 году в биографии Шаляпина было получено звание народного артиста. Тогда же он стал руководить Мариинским театром. В 1927 году Шаляпина лишили звания народного артиста (отменили указ лишь в 1991 году). Скончался великий певец 12 апреля 1938 года. Подробнее: http://all-biography.ru/alpha/s/shalyapin-fyodor-shalyapin-fedor#ixzz4Mycx215r