Поезд шел 3,5 ч со скоростью 64,4км/ч.На сколько надо увеличить скорость поезда, чтобы пройти это расстояние за 2,8ч?
Математика
Поезд шел 3,5 ч со скоростью 64,4км/ч.На сколько надо увеличить скорость поезда, чтобы пройти это расстояние за 2,8ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64,4*3,5=225,4км прошел поезд 225,4/2,8=80,5км/ч нужна скорость 80,5-64,4=16,1км/ч надо увеличить скорость, чтобы пройти это расстояние за 2,8ч
Гость:
64,4*3,5=225,4 км -------общее расстояние 225,4:2,8=80,5 км/ч-----скорость с которой нужно ехать 80,5-64,4=16,1км/ч---- надо увеличить скорость поезда.
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