Поезд шел 3,5 ч со скоростью 64,4км/ч.На сколько надо увеличить скорость поезда, чтобы пройти это расстояние за 2,8ч?

Математика

Поезд шел 3,5 ч со скоростью 64,4км/ч.На сколько надо увеличить скорость поезда, чтобы пройти это расстояние за 2,8ч?

Автор: Гость