Поговорки о родие помогите плииз

Гость: Гость:

Без корня и полынь не растет.Без любви к человеку нет любви к родине.В каком народе живешь, того обычая и держись.В родном краю сокол, в чужом - ворона.В своем болоте и лягушка поет, а на чужбине и соловей молчит.Велика русская земля и везде солнышко.Всюду хорошо, а дома лучше.Всякая сосна своему бору шумит.Всякому мила своя сторона.Где кто родится, там и пригодится.Где не жить - родине служить.Где сосна взросла, там она и красна.Глупа та птица, которой свое гнездо не мило.Для отчизны не жаль жизни.Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей.Если народ един - он непобедим.За горами хорошо песни петь, а жить дома лучше.За морем светло, а у нас светлее.За Москву-мать не страшно и умирать.За отечество жизнь отдают.За родину, за честь - хоть голову снесть.Зачем далеко - и здесь хорошо.Земля русская вся под Богом.Золоту старости нет, родине - цены нет.И кулик свою сторону знает.И хлеб по своей стороне скучает.Иди в родной край - там и под елкою рай.Кабы куст был не мил, соловей гнезда бы не вил.Каждому свой край сладок.Кто в Москве не бывал, красоты не видал.Кто за родину дерется, тому сила двойная дается.Кто к нам метит, тот свою смерть встретит.Кто на Русь нападет, тот смерть себе найдет.Кто отечество предает, тот нечистой силе свою душу продает.Кто родиной торгует, того кара не минует.Кто служит родине верно, тот долг исполняет примерно.Любовь к родине сильнее смерти.Матушка Москва белокаменная, златоглавая, хлебосольная, православная, словохотливая.Много стран прошел, а добро лишь на родине нашел.Москва всем городам мать.Москва, что гранит, -никто Москву не победит.На родной стороне даже дым сладок.На родной стороне и камешек знаком.На чужбине и собака тоскует.На чужбине, словно в домовине, и одиноко, и немо.На чужой стороне и весна не красна.На чужой стороне и орел - ворона.На чужой стороне и сладкое - горчица, на роди­не и хрен - леденец.На чужой стороне поклонишься и бороне.На чужой стороне родина милей вдвойне.На чужой стороне три года чертом прослывешь.На чужой сторонушке рад своей воронушке.Научит горюна чужая сторона.Не временем годы долги, долги годы отлучкой с родной стороной.Не ищи обетованные края - они там, где родина твоя.Не любишь свою страну - любишь не Бога, а сатану.Не отрекайся от земли русской - не отречется и она от тебя.Не расти траве на Неве-реке, не владеть чужим землей русской.Не тот человек, кто для себя живет, а кто за родину в бой идет.Нет в мире краше родины нашей.Нет в мире лучше родного края.Новгород - отец, Киев - мать, Москва - сердце, Петербург - голова.Одна у человека родная мать, одна у него и родина.Предать родину - опозорить мать и отца.Родина - мать, умей за нее постоять.Родина краше солнца, дороже золота.Родина любимая - мать родимая.Родина начинается с семьи.Родину головой оберегают.Родину, как и родителей, на чужбине не найдешь.Родная землица и во сне снится.Родная сторона - мать, а чужая - мачеха.Родной куст и зайцу дорог.Родных нет, а по родимой стороне сердце ноет.С родной-то стороны и ворона павы красней.Своя земля и в горести мила.Своя сторона не бывает холодна.Своя сторона по шерстке гладит, чужая - насупротив.Скучно Афонюшке на чужой сторонушке.Со своей стороны и собачка мила.Та земля мила, где мать родила.Только тому почет будет, кто родину не на словах, а делом любит.Тот герой, кто за родину горой.Умирая, с родной земли не сходи.Хорошо живет на чужбине Дема, да не как дома.Хорошо там, где нас нет.Худая та птица, которая гнездо свое марает.Царство разделится, скоро разорится.Человек без родины не живет.Человек без родины - соловей без песни.Человек без родины, что семья без земли.Чужая земля радости не прибавит.Чужая сторона - дремуч бор.Чужая сторона и без ветра сушит, и без зимы знобит.Чужбина - калина, родина - малина.Чужбина слезам не верит.