Положительные герои, отрицательные герои, герои помощники, нейтральные герои, в с??азке Ашик-Кериб

Гость: Гость:

Добрые герои:Ашик Кериб,сестра,Магуль Мегери,С.ф ГЕОРГИЙ.КУПЕЦ ,мама,Паша.отрицательные:Куршуд Бек и его брат.нейтральные:мама,паша,паша мог отрубить голову Ашик Керибу,Всадник (он мог убить Ашика)