Положительные герои, отрицательные герои, герои помощники, нейтральные герои, в с??азке Ашик-Кериб
Литература
Положительные герои, отрицательные герои, герои помощники, нейтральные герои, в с??азке Ашик-Кериб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрые герои:Ашик Кериб,сестра,Магуль Мегери,С.ф ГЕОРГИЙ.КУПЕЦ ,мама,Паша.отрицательные:Куршуд Бек и его брат.нейтральные:мама,паша,паша мог отрубить голову Ашик Керибу,Всадник (он мог убить Ашика)
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