Как зовут отца Михаила Юрьевича Лермонтова

Литература
Как зовут отца Михаила Юрьевича Лермонтова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юрий Петров Лермонтов
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