Написать эссе на тему:какие виды социального прогресса реформа или революция пре??почтительнее для общества ?
Обществознание
Написать эссе на тему:какие виды социального прогресса реформа или революция пре??почтительнее для общества ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как правило, революции всегда наносят большой вред, это потрясение для общества. Учитывая то, что революции совершаются насильственными методами, что они направлены против государственного строя и не происходят в рамках закона, а нарушают его, то, определенно революция не несет в себе какой-либо социальный прогресс, а скорее регресс, откат общества назад и других сфер жизни. Если же говорить о реформах, то они проводятся в рамках закона и носят целевую направленность по какой-либо проблеме, что помогает ее решить в будущем. Оно происходит постепенно, вносятся изменения в законодательство, другие сферы и области, что ведет к социальному прогрессу.
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