Помогите, даю 55 баллов. Арабскому войску удалось разгромить Аквитанию, и герцог Аквитанский Эд Великий поспешил за помощью в .....

История
Помогите, даю 55 баллов. Арабскому войску удалось разгромить Аквитанию, и герцог Аквитанский Эд Великий поспешил за помощью в .....
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Гость:
В Грецию...надеюсь правильно
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