Помогите, даю 55 баллов. Арабскому войску удалось разгромить Аквитанию, и герцог Аквитанский Эд Великий поспешил за помощью в .....

История

Помогите, даю 55 баллов. Арабскому войску удалось разгромить Аквитанию, и герцог Аквитанский Эд Великий поспешил за помощью в .....

Автор: Гость