Помагите плис дам 5 балов срочно
Русский язык
Помагите плис дам 5 балов срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скворцы ы окончание остальное корень,украшения у приставка краш корень ен суффикс ия окончание,свистов свист корень ов суффикс нулевое окончание
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