Помигите Пожалуйста. Задание к тексту : 1. Укажите время, число и род глаголов.
Русский язык
Помигите Пожалуйста. Задание к тексту : 1. Укажите время, число и род глаголов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Промокла- прошед.вр., ед.ч., ж.р. Промокли- прошед.вр., мн.ч. Промокло- прошед.вр., ед.ч., ср.р. Промок- прошед.вр., ед.ч., м.р. Замерзли- прошед.вр., мн.ч. Замёрзла- прошед.вр., ед.ч., ж.р. Замёрзло- прошед.вр., ед.ч., ср.р. Замёрз- прошед.вр., ед.ч., м.р. Повисли- прошед.вр., мн.ч. Повисла-прошед.вр., ед.ч., ж.р. Повисло-прошед.вр., ед.ч., ср.р. Повис- прошед.вр., ед.ч., м.р. Погибли- прошед.вр., мн.ч. Погибла- прошед.вр., ед.ч., ж.р. Погибло- прошед.вр., ед.ч., ср.р. Погиб- прошед.вр., ед.ч., м.р. Везли- прошед.вр., мн.ч. Везла- прошед.вр., ед.ч., ж,р. Везло- прошед.вр., ед.ч., ср.р. Вёз- прошед.вр., ед.ч., м.р. Несли- прошед.вр., мн.ч. Несла- прошед.вр., ед.ч., ж.р. Несло- прошед.вр., ед.ч., ср.р. Нёс- прошед.вр., ед.ч., м.р. Берегли- прошед.вр., мн.ч. Берегла- прошед.вр., ед.ч., ж.р. Берегло- прошед.вр., ед.ч., ср.р. Берёг- прошед.вр., ед.ч., с.р. Жгли- прошед.вр., мн.вр. Жгла- прошед.вр., ед.ч., ж.р. Жгло- прошед.вр., ед.ч., ср.р. Жёг- прошед.ч., ед.ч., м.р. Замерли- прошед.вр., мн.ч. Замерла- прошед.вр., ед.ч., ж.р. Замерло- прошед.вр., ед.ч., ср.р. Замер- арошед.вр., ед.ч., м.р.
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