Строение и ф-ции зубов человека

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Строение зуба Располагается зуб в альвеолярном отростке челюсти и состоит из твердых тканей: зубной эмали, дентина и зубного цемента, а также мягких тканей – пульпы. Корень зуба располагается глубоко в альвеоле и покрыт десной. Фиксируется корень при помощи соединительнотканных волокон. Кроме фиксации, этот связочный аппарат выполняет функции амортизатора при пережевывании пищи зубами. Шейка зуба находится между корнем и коронкой. В обычном состоянии ее не бывает видно, так как она скрывается за краем десны. Коронка, которую обычно и называются все зубом, покрыта твердой эмалью, и именно она является основной функциональной частью всего зуба. Внутри зуба находится полость, которая переходит в зубной канал. В полости зуба расположена рыхлая ткань – пульпа. Пульпа состоит из кровеносных сосудов, лимфатических узлов и нервов. Она выполняет множество полезных функций для зуба, в том числе питательную. Функции зубов Для человека в любом возрасте очень важно иметь здоровые зубы, функции которых весьма многочисленны: благодаря зубам человек может полноценно употреблять пищу; зубы участвуют в формировании речи, образовании многих звуков; зубы являются частью улыбки, играют важную эстетическую роль в жизни человека; пережевывание пищи зубами очень важно для нормального процесса пищеварения. У взрослого человека во рту находится 32 зуба. Все зубы делятся на 4 группы, каждая из которой имеет свое название. Строение, форма и расположение зуб влияют на их функции. Резцы – передние зубы, предназначены для захвата и откусывания пищи. Всего их 8, по 4 зуба на верхней и нижней челюсти. Клыки – имеют конусовидную форму, используются для разрывания и удержания пищи. У человека во рту 4 клыка, по 2 на каждой челюсти. Премоляры – малые коренные зубы, их на верхней и нижней челюсти располагается по 4 штуки. Моляры – большие коренные зубы, служат для перетирания пищи, их бывает 12.