Помогите 400м-50см 8км670м-938м и 200км-25км80м
Математика
Помогите 400м-50см 8км670м-938м и 200км-25км80м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400*10=4000-50=3950см 8670-938=7873 200000-25080=174920
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