Помогите 400м-50см 8км670м-938м и 200км-25км80м

Математика
Помогите 400м-50см 8км670м-938м и 200км-25км80м
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400*10=4000-50=3950см 8670-938=7873 200000-25080=174920
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какие утверждения верны? 1.Вселенная - это Солнце с обращающимися вокруг него пла??етами. 2. В представлении древних народов центром Вселенной ...
Ответить
Физика
Велосипедист за перші 10с проїхав 40 м за наступнів 20с 200м і за останні 10с 80 м. знайді??ь середню швидкість велосипедиста на кожній ділянці і в...
Ответить
Литература
Помогите плиз нужно соченение о животном
Ответить
Математика
98203м сколько будет км и метров
Ответить
Русский язык
Составь словарный диктант-любой.Который состоит из 5 наречий 5 глаголов в неопределённой форме 5 имён сущ с шипящими на конце 5 имён существительны...
Ответить