Помогите,это шляпа мне

Химия
Помогите,это шляпа мне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1.  а) CaO б)  HCl в)  Ca3(PO4)2 г)   Ba(OH)2 д)  FeCl3 №2. Азотная кислота, оксид алюминия (III), гидроксид кальция, сульфат магния, ортофосфорная кислота. №3. CO2, MgO, Al2O3, SO3, K2O. №4.  В 1-ом элементе +3, во 2-ом   -3, в 3-ем  +4, в 4-ом   +5,  в 5-ом  +3   №5. Решение: V(O2) = 200*0,21 = 42 (л)
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