Помогите,это шляпа мне

Гость: Гость:

№1. а) CaO б) HCl в) Ca3(PO4)2 г) Ba(OH)2 д) FeCl3 №2. Азотная кислота, оксид алюминия (III), гидроксид кальция, сульфат магния, ортофосфорная кислота. №3. CO2, MgO, Al2O3, SO3, K2O. №4. В 1-ом элементе +3, во 2-ом -3, в 3-ем +4, в 4-ом +5, в 5-ом +3 №5. Решение: V(O2) = 200*0,21 = 42 (л)