Помогите как тут округлить?!

Математика
Помогите как тут округлить?!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
395.85кг+127.2=523.05кг 4.895кг+3.15кг=8.045 127.09кг+234.910кг=362кг 1г=0.001кг 10г=0.01кг 100г=0.1кг 1000г=1кг
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