Распределить слова в 4 группы по признакам : медведица, альбом, объявление,помощь, ??ельс, мафия, подъезд, объем, объяснение, ложь, медведь, глушь
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Распределить слова в 4 группы по признакам : медведица, альбом, объявление,помощь, ??ельс, мафия, подъезд, объем, объяснение, ложь, медведь, глушь
Ответ(ы):
Гость:
Ну это можно по родам распределить! Ж.р.-медведица, помощь, мафия, ложь, глушь. М.р.- альбом, рельс, подъезд, объём, медведь. Ср.р.- объявление, объясние. Помоему так ты лучше проверь род у всех слов, а то у меня проблема!
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