Индийцы называли "царём леса" и почитали как бога: А) тигра Б) лотос 3) лиана 4) огромное дерево в джунглях Назовите букву правильного ответа.

История

Индийцы называли "царём леса" и почитали как бога: А) тигра Б) лотос 3) лиана 4) огромное дерево в джунглях Назовите букву правильного ответа.

Автор: Гость