Индийцы называли "царём леса" и почитали как бога: А) тигра Б) лотос 3) лиана 4) огромное дерево в джунглях Назовите букву правильного ответа.
История
Индийцы называли "царём леса" и почитали как бога: А) тигра Б) лотос 3) лиана 4) огромное дерево в джунглях Назовите букву правильного ответа.
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Ответ : 4) Огромное дерево в джунглях
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