Помогите мне плиз срочно разбор слова под номером 4 лес кончается разбор слова под номером 3 лесом разбор слова под номером 3 прилетает

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Помогите мне плиз срочно разбор слова под номером 4 лес кончается разбор слова под номером 3 лесом разбор слова под номером 3 прилетает
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. застоявшимся (каким?) - прич. 2. Н.Ф. - застоявшийся; пост.п:действительное, невозвратный, совершенный вид, прошедшее время; непостянные признаки: полная форма,мужской род, единственное число, творительный падеж. 3. Запахом (каким?) застоявшимся 
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