Помогите мне с 1,2,3 заданием ,а остальные я сделала.
Химия
Помогите мне с 1,2,3 заданием ,а остальные я сделала.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Условная диагональ от В к At через элементы А групп: IV → V → VI. На диагонали и над ней расположены неметаллы, а под ней – металлы.Только из М состоят В группы. Всего из 110 элементов к металлам относят 88 элементов.IA группа – это щелочные металлы.IIA группа – это щелочноземельные металлы. 2) число электронов во внешнем слое атома 1-3 3) с увеличением порядкового номера по периоду (слева направо) :увеличиваются кислотные (неметаллические) свойства, уменьшаются металлические свойства, увеличивается электроотрицательность, радиус уменьшается, число энергетических уровней не изменяется. с увеличением порядкового номера по группе (сверху вниз): увеличиваются восстановительные свойства (металлические), увеличивается радиус, заряд ядра увеличивается, число энергетических уровней увеличивается, электроотрицательность уменьшается, неметаллические свойства уменьшаются
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