Помогите мне с 1,2,3 заданием ,а остальные я сделала.

Химия
Помогите мне с 1,2,3 заданием ,а остальные я сделала.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Условная диагональ от В к At через элементы А групп: IV → V → VI. На диагонали и над ней расположены неметаллы, а под ней – металлы.Только из М состоят В группы. Всего из 110 элементов к металлам относят 88 элементов.IA группа – это щелочные металлы.IIA группа – это щелочноземельные металлы. 2)  число электронов во внешнем слое атома 1-3 3) с увеличением порядкового номера по периоду (слева направо) :увеличиваются кислотные (неметаллические) свойства, уменьшаются металлические свойства, увеличивается электроотрицательность, радиус уменьшается, число энергетических уровней не изменяется. с увеличением порядкового номера по группе (сверху вниз): увеличиваются восстановительные свойства (металлические), увеличивается радиус, заряд ядра увеличивается, число энергетических уровней увеличивается, электроотрицательность уменьшается, неметаллические свойства уменьшаются
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение 2(x-1,5)+x=6
Ответить
Русский язык
Разобрать по составу слово сотворение
Ответить
Немецкий язык
Помогите пожалуйста Немецкий, начальный курс А то зачёт не поставят, в немецк??м вообще ноль:((
Ответить
История
Кроме ООН, есть и другие международные организации.Попробуй по названиям догадат??ся, для чего они были созданы.Запиши свои предположения в таблицу...
Ответить
История
Помогите плиз тема рунические войны надо назвать 3 личности,3события,3крылатых выражения! Помогите пожалуйста очень надо!!!!
Ответить