Помогите написать сочинение или сообщение на тему животные и растения рек и озер

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На вы пищи от сюдо сколько надо Широкой полосой вдоль рек и озёр тянутся луга. Их можно встретить как на равнине , так и в горах, везде, где на длительное время скапливается вода. На лугах растут сочные влаголюбивые травянистые растения. Весной луга покрываются зелёным ковром, летом этот ковёр раскрашивается яркими цветами. Много растений на лугу. Среди них — ценные кормовые травы, например тимофеевка луговая, ежа сборная. Их отлично поедают животные. Среди кормовых и медоносных растений на лугах выделяются клевер луговой и мышиный горошек. На лугах растут и ядовитые растения, например лютик едкий, чемерица и другие. По топким берегам рек и канав растёт одно из самых ядовитых растений — вех ядовитый. Это высокое, часто выше метра, растение с полым стеблем и множеством мелких белых цветков, собранных в зонтики. Если яд этого растения попадёт в организм, то он действует на мозг, тогда прекращается дыхание и наступает смерть. Богат животный мир луга. Животные приспособились к жизни в травяном покрове. С цветка на цветок порхают бабочки, собирают нектар пчёлы и шмели. Внизу, на земле, бесчисленное множество жуков, муравьев. Насекомые луга являются пищей для птиц, которые здесь находят не только корм, но и убежище от врагов. Здесь они устраивают гнёзда, выращивают птенцов. Среди густой травы можно встретить быстро бегущую птицу — коростеля, луговую курочку — перепела. Скрываются в траве и находят богатую пищу многочисленные мыши. Нередко на лугах можно заметить небольшие кучки рыхлой почвы. Это работа кротов. Большую часть своей жизни они проводят в норах, под землёй, питаясь корнями растений и личинками насекомых. В середине лета начинается страдная пора — сенокос. Там, где могут пройти машины, стрекочут сенокосилки, сваливая грядами скошенную траву. На увлажнённых местах, заросших кустарниками, косят траву вручную, стальными косами. Высушенное сено собирают в стога или увозят к скотным дворам. Сено нужно для подкормки домашних животных в зимнее время. Луга издавна человек использует для заготовки кормов скоту, поэтому постоянно заботится о них: очищает от мелких кустарников, засевает ценными кормовыми травами, удобряет луговые почвы