Помогите написать сочинение на тему приключение книги !!!! Пожалуйста
Литература
Помогите написать сочинение на тему приключение книги !!!! Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Была у мальчика книга.Он был не окуратен к вещям,расбрасывал книги.А рядом с его домлм был ищё один тамжил умный мальчик,и любил читать книги ,хорошо оброщялмя с книгами.Однажды книга захотела потик нему.Когда мальчик пошёл в школу,книга решила сбежать к тому мальчику.Потом книга пошла и пришла к нему.
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