Помогите написать сочинение на тему приключение книги !!!! Пожалуйста

Гость: Гость:

Была у мальчика книга.Он был не окуратен к вещям,расбрасывал книги.А рядом с его домлм был ищё один тамжил умный мальчик,и любил читать книги ,хорошо оброщялмя с книгами.Однажды книга захотела потик нему.Когда мальчик пошёл в школу,книга решила сбежать к тому мальчику.Потом книга пошла и пришла к нему.