Помогите плииииииииз упр 32

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Помогите плииииииииз упр 32
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Гость:
Помидор        помидоры         помидоров чулок             чулки                 чулок носок             носки                 носков килограмм     килограммы      килограммов
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