Помогите плиз.оветы на все вопросы

Гость: Гость:

1.б) 2.а) 3. ясный день -м.р и.п ед.ч к голубому озеру -ср.р. д.п ед.ч на лесных дорожках - мн.ч п.п ( у мн.ч не определяется род ) у большого дома - м.р р.п ед.ч хорошие друзья -мн. ч и.п 4. к большому забору перед важными делами с мелкой рыбой под голубыми небесами с громким голосом синяя ленточка 5.жаркий сильный знаменитый могучий быстрый 6.маленький прохладный