Помогите плиз.оветы на все вопросы
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Помогите плиз.оветы на все вопросы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.б) 2.а) 3. ясный день -м.р и.п ед.ч к голубому озеру -ср.р. д.п ед.ч на лесных дорожках - мн.ч п.п ( у мн.ч не определяется род ) у большого дома - м.р р.п ед.ч хорошие друзья -мн. ч и.п 4. к большому забору перед важными делами с мелкой рыбой под голубыми небесами с громким голосом синяя ленточка 5.жаркий сильный знаменитый могучий быстрый 6.маленький прохладный
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