Помогите поож оочень нужно... номер 561 за ранее спасибо большое)
Математика
Помогите поож оочень нужно... номер 561 за ранее спасибо большое)
Ответ(ы):
Гость:
5⁷ / 5² * 5³ = 5⁷/5⁵ =5²=25 остальные примеры очень плохо видно ничего разобрал
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Почему знать и демос выбрали Солона миротворцем?Составьте письмо от земледельца ??одственнику от 1-ого лица , о новых правилах в Афинском полисе.Ср...
Алгебра
Помогите пожалуйста!! Является ли число 122,2 членом арифметической прогрессии, пе??вый член которой равен -3,2, а пятый равен 4,4? Если да, то о...
Русский язык