помогите пож по окружающиму миру ответить на вопрос 4 класс как проявился полково??ческий талант Александра Невского заранее спасибо
Окружающий мир
помогите пож по окружающиму миру ответить на вопрос 4 класс как проявился полково??ческий талант Александра Невского заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
2. Александр Невский спасал Русское государство и православную веру, за что и был причислен церковью к лику святых. 1.Александр Невский был одним из крупнейших военачальников своего времени. Он творчески использовал сложившиеся способы ведения боевых действий, стремился к внезапности нападения, учитывал особенности местности, сильные и слабые стороны своих и вражеских войск, громил противника по частям. Александр Невский был искусным политиком. Он видел, что русские княжества не имеют реальных сил для борьбы на два фронта. Поэтому князь Александр сохранял мирные отношения с монголами, чем обеспечивал тыл Северо-Западной Руси для борьбы с немец-ко-шведской агрессией.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поезда вышли Одновременно навстречу друг другу Из двух городов расстояние между ??оторыми 600 километров скорость первого поезда 70 километров в ча...
Математика
Геометрия
На прямой проходящей через точки А(11,15) и В(2,3) найдите ординату точки С, абсцисса которой равна 5
Русский язык
Составь и запиши предложения с существительными первого склонения в творительны?? подеже полил цветы вода, шелестит ветер бумага дорога освещается ...