Помогите пожалуйста. Я с сестрёнкой делаю уроки 1 класс. Я не могу понять вот это задание.
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Помогите пожалуйста. Я с сестрёнкой делаю уроки 1 класс. Я не могу понять вот это задание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шестой столбик таблицы сложения: а + б = в г + д = е ё + ж = з и + й = к ........ надо найти то число, которое в шестом столбике с шестеркой не складывается ( пусть это будет х), записать так 6 + х потом перестановка слагаемых: х + 6 а потом вычислить
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