Помогите пожалуйста. Номер 854(б,г,е) Спасибо$!!!!!!!!!!!!!"$
Математика
Помогите пожалуйста. Номер 854(б,г,е) Спасибо$!!!!!!!!!!!!!"$
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) 2/9+5/6+1/18=4/18+15/18+1/18=20/18=10/9 г)3/8+5/12+1/24=9/24+10/24+1/24=5/6 е)5/7+3/14+1/21=30/42+9/42+2/42=41/42
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