ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. Нужно найти выразительные средства связи. *** Благодарю!. .Вчера мое признанье И стих мой ты без смеха приняла; Хоть ты страстей моих не поняла, Но за твое притворное вниманье Благодарю! В другом ...

Литература

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. Нужно найти выразительные средства связи. *** Благодарю!. .Вчера мое признанье И стих мой ты без смеха приняла; Хоть ты страстей моих не поняла, Но за твое притворное вниманье Благодарю! В другом краю ты некогда пленяла, Твой чудный взор и острота речей Останутся навек в душе моей, Но не хочу, чтобы ты мне сказала: Благодарю! Я б не желал умножить в цвете жизни Печальную толпу твоих рабов И от тебя услышать, вместо слов Язвительной, жестокой укоризны: Благодарю! О, пусть холо́дность мне твой взор покажет, Пусть он убьет надежды и мечты И всё, что в сердце возродила ты, — Душа моя тебе тогда лишь скажет: Благодарю!

Автор: Гость