Помогите пожалуйста ответь на вопросы . Каков был режим дня в царскосельском лице??? Какие предметы изучали А.С.Пушкин и его друзья в лицее?

Литература
Помогите пожалуйста ответь на вопросы . Каков был режим дня в царскосельском лице??? Какие предметы изучали А.С.Пушкин и его друзья в лицее?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они изучали писательство этикет поведение и правописие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет 5+5+67+90+987+654+9000+5
Ответить
Математика
Помогиье с гелметрией ребята постройте график
Ответить
Биология
Из чего строение семяни фасоля?
Ответить
Русский язык
Элли шла уже несколько часов и устала.Она присела отдохнуть у голуб..изгороди,за к??торой расститалась поле спел..пщеницы
Ответить
Химия
Расположите химические элементы в порядке возрастания не металлических свойств: F,I , Br
Ответить