Помогите пожалуйста ответь на вопросы . Каков был режим дня в царскосельском лице??? Какие предметы изучали А.С.Пушкин и его друзья в лицее?

Литература

Помогите пожалуйста ответь на вопросы . Каков был режим дня в царскосельском лице??? Какие предметы изучали А.С.Пушкин и его друзья в лицее?

Автор: Гость