Помогите пожалуйста ответь на вопросы . Каков был режим дня в царскосельском лице??? Какие предметы изучали А.С.Пушкин и его друзья в лицее?
Литература
Помогите пожалуйста ответь на вопросы . Каков был режим дня в царскосельском лице??? Какие предметы изучали А.С.Пушкин и его друзья в лицее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они изучали писательство этикет поведение и правописие
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