Помогите пожалуйста ответить правильно в контрольной работе,спасибо
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Помогите пожалуйста ответить правильно в контрольной работе,спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6.Давальний Миколці,я гідці, кішці,школі, боку Місцевий у Миколки, у ягідки ,у кішці, на школі,у боці. 7. А 8. В
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