Помогите пожалуйста плизз

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1 бревно --- 4 или 5 м; нужно ------- по 1 м всего надо ----- 42 куска; распилов ----- минимум; какие бревна брать ---- ? Решение. В бревне 4 м надо сделать 3 распила и получим 4 куска; В бревне 5 м надо сделать 4 распила и получим 5 кусков. нужное число 42 оканчивается на 2, значит, нельзя брать только по 5м, количество кусков будет оканчиваться на 5 или 0; 42 : 4 = 11 кусков( 2 в остатке), т.е. нужно брать для распила оба вида бревен . В таблице умножения на 4 на 2 оканчиваются: 1) 4*3 =12 и 2) 4*8=32 Имеем варианты: 1) 4 * 3 = 12(к) ----- получится кусков из 3 бревен по 4 м 42 - 12 = 30 (к) ------ нужно получить из бревен по 5 м; 30 : 5 = 6 (бр) ---- нужно распилить 6 бревен по 5 м. Теперь считаем распилы: 3 * 3 = 9 (р) ----- в 3 бревнах по 4 м; 4 * 6 = 24(р) ------- распилов в 6 бревнах по 4 м; 9 + 24 = 33 (р) ---- всего распилов в этом варианте. 2) 4 * 8 = 32 (к) ----- получится из 8 бревен по 4 м. 42 - 32 = 10 (к) ---- нужно получить из бревен по 5 м; 10 : 5 = 2 (бр) ----- нужно распилить 2 бревна по 5 м; Распилы: 3 * 8 = 24 (р) ------ в 8 бревнах по 4 м; 4 * 2 = 8 (р) -------- в 2 бревнах по 5м; 24 + 8 = 32 (р) ---- распила в этом варианте. 32 < 33; выбираем вариант 2 Ответ: 8 бревен по 4 м и 2 бревна по 5 м