Помогите пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста
Литература
Помогите пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) приближаться, подползать 2) отдаляться, отползать 3)расфуфырить 4)напуганный, взлохмаченный,нечесанный 5)ложный, неверный
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