XIX век по праву называют ''золотым веком русской культуры'' потому что ...
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XIX век по праву называют ''золотым веком русской культуры'' потому что ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
XIX век по праву называют ''золотым веком русской культуры'' потому что были созданы выдающиеся произведения литературы и искусства
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