Помогите пожалуйста решить домашку

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Помогите пожалуйста решить домашку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Упр 104 Столяр(корень столяр) сделал стол.Дворняжка(дворняжк) стережёт двор.Садовник (корень сад) вырастил сад.В кормушке(корм-корень) был корм. В солонку(корень солонк) насыпали соли.Из конюшни (корень кон) вышел конь. Дворняжка-подлеж стережёт-сказуемое дом-дополнение Садовник-подл Вырастил-сказ сад-дополнение Предлоги:в, в, из
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