Помогите пожалуйста решить домашку

Гость: Гость:

Упр 104 Столяр(корень столяр) сделал стол.Дворняжка(дворняжк) стережёт двор.Садовник (корень сад) вырастил сад.В кормушке(корм-корень) был корм. В солонку(корень солонк) насыпали соли.Из конюшни (корень кон) вышел конь. Дворняжка-подлеж стережёт-сказуемое дом-дополнение Садовник-подл Вырастил-сказ сад-дополнение Предлоги:в, в, из