Помогите пожалуйста решить и объяснить задачу!
Алгебра
Помогите пожалуйста решить и объяснить задачу!
Ответ(ы):
Гость:
1) AB²=AC²+BC²(по теореме Пифагора) AB²=4²+3²=16+9=25 AB=5 2)косинус угла B-это отношение прилежащего катета на гипотенузу cos∠B= ответ:0,6
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