Определи число имен существительных. Дом по улице идёт, на работу всех везёт. не на курьих тонких ножках, а в резиновых сапожах.

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Определи число имен существительных. Дом по улице идёт, на работу всех везёт. не на курьих тонких ножках, а в резиновых сапожах.

Автор: Гость