Каким вам представляется город в рассказе "дурное общество"?(Найдите его описание в главе"развалины".)Какое настроение создаётся это описание?!!!!!!!НУЖНО СРОЧНО!!!!!

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В. Г. Короленко - Дети Подземелья (Дурное общество) Короленко – выдающийся русский писатель-гуманист, известный своими пронзительными произведениями, затрагивающими самые потаенные струны души и переворачивающими мироощущение. Книга “Дети подземелья” – это адаптированная для детей повесть “Дурное общество”. Повесть «В дурном обществе» , которая была сокращена до рассказа «Дети подземелья» , ориентированного на юных читателей, Короленко называл своей самой любимой В рассказе «Дети Подземелья» Короленко затрагивает такие вечные темы, как дружба, любовь, добро, сопереживание. Он раскрывает тяжелую жизнь бедных людей, существующих в условиях бесправия и нищеты, которые, несмотря ни на что, знают и умеют ценить дружбу и отзывчивость, обладая многими качествами, которых зачастую не хватает более успешным людям. Сюжет произведения строится на жизни и чувствах мальчика Васи, главного героя, - у него умирает мать, а отец замыкается в своем горе, отворачиваясь от ребенка. Пытаясь как-то разнообразить жизнь, Вася начинает подолгу бродить по родному городу. Во время одной из таких прогулок он знакомится с нищими обитателями старой часовни – Валиком и Марусей, детьми пана Тыбурция. Именно они становятся его настоящими друзьями, через них он постигает действительность жизни, смотрит на нее совершенно с другой стороны. Трагическая смерть Маруси от тяжелой болезни становится не только этапом взросления Васи, но и неожиданно примиряет его с отцом. Повесть названа «В дурном обществе» , потому что в ней рассказывается о сыне судьи, который подружился с нищими детьми. «Дурным обществом» называет компанию пана Тыбурция не сам мальчик, а старый Януш, который был когда-то одним из мелких графских служащих. Рассказ ведется от имени Васи, поэтому прямого описания Васи нет в повести. Вася был смелый мальчик, честный, добрый, он умел держать слово. В тот год, когда произошла эта история, ему было семь или восемь лет. Валеку было около девяти лет. Он был больше Васи , «худой и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязную рубашонку, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами» . Валек вел себя солидно и внушал Васе уважение «своими манерами взрослого человека» . Маруся, сестра Валека, была худенькая маленькая девочка четырех лет. «Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца, — пишет Короленко в главе „Знакомство продолжается“. — Несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка; руки ее были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика... » Вася сравнивал Марусю со своей сестрой Соней, которой тоже было четыре года: «...моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ей каждый день горничная вплетала алую ленту» . Соня росла в достатке, за ней ухаживала горничная. Маруся росла в нищете и часто бывала голодна. За ней ухаживал брат Валек. Повесть названа «В дурном обществе» , потому что в ней рассказывается о сыне судьи, который подружился с нищими детьми. «Дурным обществом» называет компанию пана Тыбурция не сам мальчик, а старый Януш, который был когда-то одним из мелких графских служащих. Характер Васи и его отношение к жизни после встречи с Валеком и Марусей сильно изменились. Вася научился проявлять терпение. Когда Маруся не могла бегать и играть, Вася терпеливо сидел с ней рядом и приносил ей цветы. В характере мальчика проявилось сострадание и умение смягчать чужую боль. Он почувствовал глубину социальных различий и понял, что люди иногда совершают плохие поступки (например, воруют) по необходимости. Вася увидел сложность жизни, начал задумываться над понятиями справедливости, верности и человеческой любви.