Помогите, пожалуйста решить задания №2,3
Химия
Помогите, пожалуйста решить задания №2,3
Ответ(ы) на вопрос:
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№ 2 Дано: D(N2)=1,5 Найти: CnH2n Решение: M(CnH2n)=1,5*28=42 M(C3H6)=12*3+1*6=42
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