Помогите пожалуйста сделать синтаксический разбор этих словосочетаний 8 класс

Гость: Гость:

1. посетить (главное слово, глагол) сторону (существительное) посетить (что?) сторону 2. решился (главное слово, глагол) посетить (глагол) решился (что сделать?) посетить 3. знакомую (прилагательное) сторону (главное слово, существительное) сторону (какую?) знакомую 4. взял (главное слово, глагол) лошадей (существительное) взял (кого?) лошадей 5. вольных (глагол) лошадей (главное слово, существительное) лошадей (каких?) вольных 6. пустился (главное слово, глагол) в село (существительное) пустился (куда?) в село