Помогите пожалуйста!!! сочинение о человеческой личности по роману А.С.Пушкина ,,дубровский''.
Литература
Помогите пожалуйста!!! сочинение о человеческой личности по роману А.С.Пушкина ,,дубровский''.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение "Дубровский" очень прозаическое красивое. Мне оно понравилось так как в нем было много красивых приятных моментов...))))
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