Помогите пожалуйста!!! сочинение о человеческой личности по роману А.С.Пушкина ,,дубровский''.

Литература
Помогите пожалуйста!!! сочинение о человеческой личности по роману А.С.Пушкина ,,дубровский''.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение "Дубровский" очень прозаическое красивое. Мне оно понравилось так как в нем было много красивых приятных моментов...))))
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