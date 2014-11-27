Помогите пожалуйста составить рассказ о созвездие близницов

Гость: Гость:

￼ 1-4 Обществознание 5 баллов Помогите составить доклад для 2 класса про созвездие близнецов 1 Попроси больше объяснений Следить Отметить нарушение!от panova16121971 27.11.2014 Ответы и объяснения ￼ Близнецы (Gem) — зодиакальное созвездие, контур которого действительно напоминает две человеческие фигуры. Действительно две яркие звезды находятся очень близко друг от друга.Близнецы располагаются немного севернее Ориона, находятся посередине между Регулом во Льве и Альдебараном, глазом Тельца. Созвездие Близнецов хорошо видно в зимние ночи. В августе это созвездие начинает подниматься на востоке, после захода солнца, а в мае его видно перед зарей на западе. В январе близнецы видны всю ночь.Близнецы являются довольно крупном зодиакальным созведием северного полушария. В созвездии Солнце находится с 20 июня по 20 июля. Наилучшие условия видимости зимой в декабре,январе. Видно на всей территории России. Созвездие известно с древнейших времён. Вероятно, первоначально «близнецами» именовались близкие и визуально похожие звёзды Кастор и Поллукс.Название звезд происходят от сыновей Зевса Кастора и Полидевка (Поллукс).