Помогите пожалуйста составить сообщение о полезныз ископаемых 2 класс
Окружающий мир
Помогите пожалуйста составить сообщение о полезныз ископаемых 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полезные ископаемы - это металлы , газ , уголь , нефть и т.п. Уголь - это ископаемое , твердое горючее растительного происхождения , используется на ТЕЦ ( тепло электро станциях ) . С 17 -19 веков использовался как топливо для поездов и морских судов . Сейчас уголь используется только на ТЕЦ .
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