Помогите пожалуйста, задача по физике на фото.

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Запишем второй закон Ньютона в проекциях для осей OX и OY: OX: 1) -F тр+ Fcosα=ma OY: 2) N=mg Выразим из 1) a. Получим: a= (-F тр+ Fcosα)/m ; F тр= μN a= ( -μmg+F cosα)/m= -1,28 м/с^2 Ответ: a= -1,28 м/с^2