Привести по 5 примера "Страдательные причастия наст.вр. и прошедшего времени"
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Привести по 5 примера "Страдательные причастия наст.вр. и прошедшего времени"
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Прошедшего времени: Указанный, затеянный, израненный,посланный, увлеченный Настоящего времени: Освещаемый, несомый,хранимый,читаемый,любимый
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