Помогите пожалуйста! Зат есiмдердI септе : есеп , коше 2. Фонетикалык талдау дача, Кармен ,жылха
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста! Зат есiмдердI септе : есеп , коше 2. Фонетикалык талдау дача, Кармен ,жылха
Ответ(ы):
Гость:
А.кім?не?есеп,көше І.кімнің?ненің?есептің,көшенің Б.кімге?неге?есепке,көшеге Т кімді? нені? Есепті ,көшені Ж кімде? неде? есепте,көшеде Ш кімнен?неден?есептен көшеден К кіммен?немен?есеппен көшемен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Одна сторона прямоугольника больше другой на 4 см, а пириметр 48 найдите площадь эт??го прямоугольника в квадратных см
Русский язык
Химия
ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО! Составит а уравнение реакции, указав условия из протекания, назовите органические продукты а)взаимодействие этаналя с во...
Математика
Теплоход шел по озеру 3 часа со скоростью 27 километров в час а потом 4:00 по реке впадающей в это озеро Найдите весь путь который прошел теплоход ...