Помогите пожалуйсто перевести текст как он говорится по русскому и по англискому

Английский язык
Помогите пожалуйсто перевести текст как он говорится по русскому и по англискому
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В большом старом домедва маленьких непослушных призраки живутих имена Лиззи и Зив.Лиззи любит играть внизув гостиной и на кухнегде есть tabies и стулья.Зив любит прыгать наверхв ванной комнате, туалет и спальни,где есть кровати и креслав течение всего дня они переходили из комнаты в комнатуЧтобы посетить друг друга"Перестань, - пожалуйста", говорит мать.
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