Помогите пожалуйсто перевести текст как он говорится по русскому и по англискому
Английский язык
Помогите пожалуйсто перевести текст как он говорится по русскому и по англискому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В большом старом домедва маленьких непослушных призраки живутих имена Лиззи и Зив.Лиззи любит играть внизув гостиной и на кухнегде есть tabies и стулья.Зив любит прыгать наверхв ванной комнате, туалет и спальни,где есть кровати и креслав течение всего дня они переходили из комнаты в комнатуЧтобы посетить друг друга"Перестань, - пожалуйста", говорит мать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Периметр параллелограмма равен 56 см. Найдите стороны параллелограмма, если сумма двух его сторон равна 20 см.
Физика
Русский язык
Предложение с причастием наблюдаемый, решаемый, любимый, ненавидимый. Четыре разных предложения!) Спасибо!