Помогите пожалуйста. Высота прямоугольного треугольника делит прямой угол на два угла ,один из которых на 40градусов больше другого.Найдите острые углы данного треугольника.

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Ищем те углы, на которые высота делит прямой угол: пусть один из этих углов равен x. Тогда: X+(x+40)=90 2x=50 x=25 Т.е. первый угол - 25 градусов, а второй - 65 градусов (x+40). Дальше все просто. Сумма углов первого прямоугольного треугольника, на который высота разделила первый прямоугольный - 180 градусов. Его острый угол равен:180-90-25=65 градусов. Второй острый угол равен: 90-65=25 градусов Ответ:25 и 65 градусов