Помогите пожалуйста. Высота прямоугольного треугольника делит прямой угол на два угла ,один из которых на 40градусов больше другого.Найдите острые углы данного треугольника.
Геометрия
Помогите пожалуйста. Высота прямоугольного треугольника делит прямой угол на два угла ,один из которых на 40градусов больше другого.Найдите острые углы данного треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ищем те углы, на которые высота делит прямой угол: пусть один из этих углов равен x. Тогда: X+(x+40)=90 2x=50 x=25 Т.е. первый угол - 25 градусов, а второй - 65 градусов (x+40). Дальше все просто. Сумма углов первого прямоугольного треугольника, на который высота разделила первый прямоугольный - 180 градусов. Его острый угол равен:180-90-25=65 градусов. Второй острый угол равен: 90-65=25 градусов Ответ:25 и 65 градусов
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