в прямоугольном треугольнике с катетами 6 см и 8 см найдите радиус окружности (в см), описанной вокруг этого треугольника
Геометрия
в прямоугольном треугольнике с катетами 6 см и 8 см найдите радиус окружности (в см), описанной вокруг этого треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
радиус равен половине гипотенузы, по теореме Пифагора 6^2+8^2=10^2 гипотенуза равна 10, значит радиус равен 5
Гость:
R=(abc)/(4S) S=(6*8)/2=48/2=24 см^2 По теореме Пифагора: x^2=36+64=100 x=10 см R=(10*6*8)/(4*24)=480/96=5 см Ответ: 5 см
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