в прямоугольном треугольнике с катетами 6 см и 8 см найдите радиус окружности (в см), описанной вокруг этого треугольника

Геометрия

в прямоугольном треугольнике с катетами 6 см и 8 см найдите радиус окружности (в см), описанной вокруг этого треугольника

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