Помогите придумать предложение со словами:амбиция, флора,пари,мемуары,фауна,иллю??ия. срочнооооооо

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Помогите придумать предложение со словами:амбиция, флора,пари,мемуары,фауна,иллю??ия. срочнооооооо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сегодня мы писали олимпиаду  по окружающему флора и фауна

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