Помогите прошу,плиз помогите составить 3 вопроса-срочно нужно Даю 14 балов

Қазақ тiлi
Помогите прошу,плиз помогите составить 3 вопроса-срочно нужно Даю 14 балов
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Автор: Гость
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Гость:
Электрондық почта дегеніміз не? express программасы қалай жұмыс істейді? осы заманғы байланыс құралдарының маңызы
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